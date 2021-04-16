Держава знову не змогла продати на аукціоні першу вʼязницю — охочих придбати не знайшлося
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Фонд державного майна України
Фонд держмайна переніс на середину травня аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№ 132).
Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.
Аукціон, на якому вперше в Україні планували продати колишню вʼязницю, мав відбутися 16 квітня, проте зірвався через відсутність заявок. Стартова ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 мільйона гривень.
Виправний заклад розташований у селищі Коцюбинське (під Києвом) на понад 8 га землі, до нього підведені комунікації. Більше інформації про заклад тут.
Уперше на аукціоні виправний центр намагались продати 15 березня за понад 220 мільйонів гривень. Однак тоді торги не відбулись — потенційні покупці розцінили стартову ціну як зависоку і заявки не подали. Пізніше його спробували продати вдвічі дешевше — але навіть такий дисконт не зацікавив потенційних інвесторів.
- У лютому Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна запустили спецпроєкт у рамках приватизації, мета якого — продати з аукціону майно вʼязниць, колоній та СІЗО, які вже не функціонують, а перебувають на етапі консервації. Виручені гроші підуть на будівництво нових виправних установ європейського типу.
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- 22 квітня 2020 року Кабінет міністрів підтримав впровадження платних камер підвищеного комфорту. Крім цього, Міністерство юстиції вирішило продавати подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Сертифікат можна придбати онлайн, а діяти він буде 6 місяців. Мінʼюст обіцяє «клієнтам» цілодобову охорону і триразове харчування.