Померла актриса Гелен Маккрорі. Вона відома за ролями в «Гаррі Поттері» та «Гострих картузах»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Після тривалої боротьби з раком на 52 році життя померла британська актриса театру і кіно Гелен Маккрорі.
Про смерть Маккрорі повідомив її чоловік, кіноактор Деміен Льюїс.
«Вона померла так само, як і жила. Безстрашно. Боже, як ми любимо її та знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті», — написав він у Twitter, додавши, що Маккрорі померла вдома.
У актриси залишилася дочка Манон, народжена у шлюбі з Льюїсом у вересні 2008 року.
Маккрорі відома за ролями у фільмах «Королева», «Хранитель часу», у трьох частинах «Гаррі Поттера» та серіалі «Гострі картузи».
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