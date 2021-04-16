Зеленський анонсував зустріч радників лідерів «нормандського формату» та розкрив підсумки переговорів з Макроном та Меркель
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч радників лідерів держав «нормандського формату» 19 квітня.
Про це він заявив після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.
«19 квітня цього року відбудеться засідання радників. Перш за все, будуть обговорюватися «кластери» — це те, про що ми говорили, «кластери» запропонували французька та німецька сторони. З доповненнями України, зараз вони розглядаються Росією», — заявив український президент.
Він додав, що 19 квітня радники узгоджуватимуть пропозиції та зауваження кожної зі сторін до цих «кластерів».
Головною темою розмови з Макроном та Меркель, за словами Зеленського, була безпекова ситуація на Сході.
Крім того, президент розповів, що кожній країні-члену ЄС Україна запропонувала підписати «декларацію», яка проголошує перспективу членства України у ЄС. «Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які знайомляться зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь», — сказав Зеленський.
- Володимир Зеленський 16 квітня відправився з офіційним візитом до Франції. Там у нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вона відбудеться в Єлисейському палаці. Також під час візиту український лідер очікує на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
- За даними офісу французького президента, лідери трьох країн обговорять ситуацію на Донбасі та стягування російських військ до українського кордону.