Британія зіштовхнулася з дефіцитом садових гномів через пандемію та блокування Суецького каналу

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У Великій Британії зіштовхнулися з дефіцитом садових гномів через обмеження поставок, повʼязаних з пандемією та блокуванням Суецького каналу наприкінці березня.

Про це повідомляє BBC.

Садових прикрас не вистачає, зокрема, через важкодоступність сировини та величезний попит. Магазини шукають усіх, хто може постачати їм гномів, звʼязуються з виробниками по всій Європі та навіть у Китаї. Фігурок немає вже пів року. Тільки в березні завантаженість садових центрів збільшилася на 97%, як порівняти з 2019 роком.

«Кожен день був схожий на державне свято. Це добре, але, безумовно, викликає деякі проблеми, тому що не тільки англійські садові центри переживають бум, але й всюди в Європі, тому виникають проблеми з поставками», — сказав помічник менеджера Highfield Garden World.

Виконавчий директор Асоціації садових центрів додав, що зараз до них їдуть контейнери з гномами, садовими меблями та іншими прикрасам, які застрягли кілька тижнів тому в Суецькому каналі.

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Зазначимо, нещодавно меблевий гігант Ikea й Асоціація меблів для відпочинку заявили, що поставки садових меблів ускладнені через одночасно високий попит і проблеми з доставкою.