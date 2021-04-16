Мережа «Сільпо» виставила на продаж як NFT-токен гречаний багет та яйця, а «Телебачення Торонто» вже продало свій мем
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Мережа супермаркетів «Сільпо» виставила на продаж як NFT-токен цифрові зображення декількох продуктів, зокрема гречаного багету та просекко.
Роботи зʼявилися на онлайн-платформі Open Sea 16 квітня.
На акціон виставили зображення гречаного багету, фермерської буррати, яєць, цукеркок від «Власної кондитерської» та просекко.
«Останні місяці весь світ обговорює криптоарт. […] Продають у криптомистецтві навіть не сам малюнок, а такий собі NFT-токен, що робить його незамінним, а покупця — унікальним власником. Ми в «Сільпо» вирішили, що наш гречаний багет теж заслуговує бути увічненим у цифровому мистецтві. Тепер будь-хто може купити наші найзірковіші продукти в їхньому цифровому вигляді», — написали в мережі.
Тим часом «Телебачення Торонто» вже продало свій перший NFT-токен за понад $2,5 тисячі — це мем «Жуй сраку». Аукціон тривав два тижні.
У «Телебаченні Торонто» називають цю подію «гарним початком для вітчизняного NFT-ринку» і додають, що власник вже отримав цифрову копію мема.
- Ринок NFT почав різко зростати у 2021 році. За допомогою таких токенів права на свою творчість продають рок-зірки, ютубери та художники — і заробляють на цьому мільйони.
- Художник Beeple продав цифровий колаж як NFT-токен за $69 мільйонів, встановивши рекорд. Голова Twitter продав свій перший твіт за понад $2,9 мільйона. Також NFТ-токен продає Ілон Маск і журнал Time, який виставив на аукціон три обкладинки.
- Гендиректор блокчейн-компанії Tron купив картину Пабло Пікассо за $20 мільйонів. Він планує перетворити роботу на NFT-токен.