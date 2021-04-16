Мер Києва Кличко заявив, що гарячу воду почнуть відключати після 4 травня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Юлія Вебер / «Бабель»
У Києві на місяць відтермінували початок гідравлічних випробувань на тепломережах — відключати гарячу воду розпочнуть після 4 травня. Про це столичний мер Віталій Кличко повідомив у Facebook.
Зазвичай випробування розпочинали відразу після завершення опалювального сезону. Цього року опалення почали відключати 12 квітня і вже завершили (від подачі тепла відключили всі житлові будинки). Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками закладів, враховуючи режим їхньої роботи в період локдауну.
Кличко пояснив, що цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, що пошкоджують мережі, однак місцевій владі вдалося знизити рівень аварійності на 15%. До того ж за останні 2 роки оновили 270 км трубопроводів.
- У січні мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання не будуть змінювати до кінця поточного опалювального сезону.
- Торік столична влада завершила сезон достроково. Рішення відключити опалення до 15 квітня ухвалили через теплу погоду, пандемію коронавірусу та фінансові навантаження.