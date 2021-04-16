У США школярі через Snapchat «торгували» темношкірими однокласниками

Новини

Chesnot / Getty Images

В американському місті Аледо (штат Техас) старшокласники місцевої школи через соцмережу Snapchat «продавали» своїх темношкірих однокласників.

Про це пише «BBC Україна».

Школярі створили групу під назвою «Работоргівля» і призначали в ній ціну однокласникам. Одного з них оцінили в $100, а за іншого давали $1. Група при цьому змінювала назву на «Ферму», а потім на «Аукціон».

Яким чином старшокласників викрили на «работоргівлі» — невідомо. Поліція міста почала розслідування інциденту, заявивши, що «в окрузі немає місця расизму». Директор шкільного кампуса Даніел Анслі повідомила, що школярі притягнуті до дисциплінарного покарання за «кібербулінг на расовому підґрунті».

Батьки потерпілих і правозахисники заявою були обурені. Вони вимагають визнати факт відкритого расизму. «Це не кіберзалякування, а расизм, і треба називати речі своїми іменами. Ким вони себе вважають?» — обурилася одна з матерів.

Правозахисникам постраждалі діти розповіли, що не раз стикалися з дискримінацією у школі.

Скільки старшокласників входило до групи та яке саме вони понесли покарання —невідомо, оскільки в поліції та школі посилаються на захист персональних даних.