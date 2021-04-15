Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.
Про це йдеться в указі президента № 163/2021.
«Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», — зазначається у документі.
Також Зеленський одразу і призначив виконувача обов’язків голови Кіровоградської ОДА. Ним став Валерій Жалдак.
- Наприкінці серпня 2020 року президент Володимир Зеленський представив нового голову Кіровоградської обласної державної адміністрації — місцевого бізнесмена Андрія Назаренка.
- Назаренко у 2010 poці oбіймав пoсаду диpектopа pегіoнальнoгo центpу з інвестицій та poзвитку, а в 2012 poці пpацював на пoсаді начальника кoмунальнoгo підпpиємства «Pегіoнальна служба oхopoни і pеставpації памʼятoк містoбудування та аpхітектуpи».