Український лоукостер SkyUp закрив продаж квитків на 15 маршрутів в Європу

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Facebook / SkyUp Airlines

Авіакомпанія SkyUp Airlines видалила з системи бронювання одразу 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу. Всі ці напрямки компанія планувала запустити в літньому розкладі.

Про це повідомляє Аvianews.

Купівля квитків недоступна на рейси з міжнародного аеропорту «Бориспіль» в німецький Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен і Штутгарт, а також на рейси в Копенгаген, Стокгольм і Остраву.

Зі Львова немає рейсів в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.

SkyUp не пояснили причину рішення. Аvianews зазначає, що закриття продажів квитків зазвичай відбувається, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і скасовує рейси. В даному випадку це може бути повʼязано із низьким попитом на маршрути в Європу через те, що країни ЄС досі не назвали дату відкриття своїх кордонів для туристів з України.

При скасування рейсів SkyUp зараховує гроші на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті. Їх можна використовувати на покупку квитків на інші маршрути авіакомпанії. Якщо пасажир хоче повернути гроші, то йому доведеться пройти тривалу процедуру.