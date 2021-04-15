Український лоукостер SkyUp закрив продаж квитків на 15 маршрутів в Європу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / SkyUp Airlines
Авіакомпанія SkyUp Airlines видалила з системи бронювання одразу 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу. Всі ці напрямки компанія планувала запустити в літньому розкладі.
Про це повідомляє Аvianews.
Купівля квитків недоступна на рейси з міжнародного аеропорту «Бориспіль» в німецький Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен і Штутгарт, а також на рейси в Копенгаген, Стокгольм і Остраву.
Зі Львова немає рейсів в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.
SkyUp не пояснили причину рішення. Аvianews зазначає, що закриття продажів квитків зазвичай відбувається, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і скасовує рейси. В даному випадку це може бути повʼязано із низьким попитом на маршрути в Європу через те, що країни ЄС досі не назвали дату відкриття своїх кордонів для туристів з України.
При скасування рейсів SkyUp зараховує гроші на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті. Їх можна використовувати на покупку квитків на інші маршрути авіакомпанії. Якщо пасажир хоче повернути гроші, то йому доведеться пройти тривалу процедуру.
- У січні 2021 року SkyUp змінив правила перевезення ручної поклажі — її максимальну вагу збільшили з 7 до 9 кг. Разом з тим розміри сумки чи валізи, як і раніше, не повинні перевищувати 55х40х20 см.
- До цього SkyUp увів плату за реєстрацію на рейс в аеропорту, але не для всіх. Безкоштовно зможуть зареєструватися пасажири чартерних рейсів, пасажири старше 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, а також учасники бойових дій.