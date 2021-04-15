Франція закликала своїх громадян залишити Пакистан через протести проти карикатур на пророка Мухаммеда
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Charlie Hebdo
Франція закликала всіх своїх громадян в Пакистані тимчасово покинути країну на тлі антифранцузьких протестів по всій країні через карикатури на пророка Мухаммеда.
Про це повідомляє BBC.
Протести спалахнули ще кілька місяців тому після того, як французький журнал Charlie Hebdo перевидав карикатури на пророка. Уряд Франції виступив на захист права журналу на публікацію, проте викликав невдоволення жителів Пакистану.
Протести загострилися цього тижня після того, як уряд Пакистану заарештував Хадіма Хуссейна Різві, лідера політичної партії «Техрік-і-Лаббайк Пакистан» (TLP), яка вимагала висилки французького посла.
Арешт Різві та дії пакистанської влади змусили тисячі прихильників партії вийти на вулиці на знак протесту. Поліція використовує проти натовпу гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. Під час зіткнень вже загинули два поліцейських.
Партія збирала величезні натовпи демонстрантів, щоб протестувати проти богохульства. За пакистанськими законами особам, визнаним винними в образі пророка Мухаммеда, загрожує смертна кара.
Поліція Пакистану пояснила затримання Різві тим, що «влада виступає на захист честі пророка», але вимоги TLP «зображують Пакистан як радикальну націю в усьому світі».
TLP тимчасово скасувала протести в Пакистані в листопаді, заявивши, що міністри уряду погодилися бойкотувати французькі товари. Водночас в уряді цю інформацію спростували.
- На початку вересня 2020 року в Charlie Hebdo знову опублікували карикатури на Мухаммеда. У звʼязку з цим американська неурядова організація SITE Intelligence, яка відстежує діяльність екстремістських рухів, повідомила про погрози на адресу редакції Charlie Hebdo від терористичної організації «Аль-Каїда».
- 7 січня 2015 року в Парижі двоє ісламських бойовиків, брати Саїд і Шеріф Куаші напали на офіс редакції тижневика. Вони з автоматами, пістолетами-кулеметами, пістолетами ТТ, гранатометом і помповим дробовиком увірвалися до редакції з криками «Аллаху Акбар». В результаті нападу загинули 12 людей, ще 11 були поранені.