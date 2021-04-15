Центр громадського здоровʼя: В Україні 1,2 тисячі людей повторно захворіли на коронавірус
- Автор:
- Олег Панфілович
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В Україні зафіксували понад 1,2 тисячі випадків повторного захворювання на COVID-19.
Про це під час пресконференції заявив гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина, передає «Радіо Свобода».
Він пояснив, що цю інформацію центр отримує через запити до лабораторій, востаннє таку інформацію запрошували три тижні тому. За словами Родини, те, що людина перехворіла на COVID-19, не означає отримання пожиттєвого імунітету.
Гендиректор центру також наголосив, що саме тому важливо, щоб колишні хворі продовжували дотримуватися карантинних вимог, зокрема носити маску.
- Раніше у Тернопільській ОДА повідомили, що житель області захворів на коронавірус втретє. Подібні випадки виявили в Житомирській області у березні.