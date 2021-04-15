Індія побила рекорд захворюваності — понад 200 тисяч COVID-випадків за добу

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Burhaan Kinu / Hindustan Times via Getty Images

В Індії за 14 квітня зареєстрували 200 739 нових хворих на коронавірус, що є найвищим показником у світі з початку пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

У країні різкий приріст хворих спостерігається вже тиждень. Епіцентр заражень — штат Махараштра зі столицею в Мумбаї, який є критично важливим містом для економіки. Близько чверті всіх нових випадків захворювання припадає на цей штат.

Водночас у країні росте смертність. У середньому від коронавірусу на добу вмирає по тисячі людей. Загалом вже померли 173 тисячі осіб.