Індія побила рекорд захворюваності — понад 200 тисяч COVID-випадків за добу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Burhaan Kinu / Hindustan Times via Getty Images
В Індії за 14 квітня зареєстрували 200 739 нових хворих на коронавірус, що є найвищим показником у світі з початку пандемії.
Про це повідомляє Reuters.
У країні різкий приріст хворих спостерігається вже тиждень. Епіцентр заражень — штат Махараштра зі столицею в Мумбаї, який є критично важливим містом для економіки. Близько чверті всіх нових випадків захворювання припадає на цей штат.
Водночас у країні росте смертність. У середньому від коронавірусу на добу вмирає по тисячі людей. Загалом вже померли 173 тисячі осіб.
- В Індії різке зростання захворюваності почали фіксувати 5 квітня. Влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір», а також схвалила російську вакцину «Супутник V». При цьому в Індії вже зробили понад 100 мільйонів щеплень вакцинами Covaxin і Covishield.