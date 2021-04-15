Міністр культури Франції заявила, що собор Паризької Богоматері відкриється у 2024 році
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Michel Stoupak / NurPhoto via Getty Images
Міністр культури Франції Розлін Башло заявила, що собор Паризької Богоматері може відкритися у 2024 році, а на його відновлення зібрали вже €830 мільйонів.
Про це вона заявила на слуханнях у Сенаті, повідомляє France 24.
«Я можу запевнити вас, що у 2024 році собор Паризької Богоматері буде знову відкритий. Обсяг коштів, зібраних на цей момент, дозволяє нам спокійно говорити про успішне завершення відновлення. Йдеться про €830 мільйонів — це безпрецедентна сума, і я, очевидно, є гарантом правильного і прозорого витрачання коштів», — зазначила Башло.
За її словами, роботи , що стосуються безпечності конструкцій, завершаться до кінця літа, після цього почнеться фаза реставрації. У четвер, 15 квітня, Башло разом із президентом країни Емманюелем Макроном відвідають обʼєкт, щоб перевірити будівництво.
Нагадаємо, за версією слідства займання сталося в районі шпиля, за кілька годин до цього там проводилися ремонтні роботи. Полумʼя повністю знищило деревʼяний дах і шпиль, який впав і догорав потім на підлозі собору. Вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня — пожежа тривала понад 15 годин.
- 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася масштабна пожежа. Вона тривала понад 15 годин. Унаслідок пожежі в соборі обвалилися шпиль і дах.
- Французькі слідчі вважають, що спричинити пожежу в соборі могло коротке замикання. У кінці червня паризька прокуратура заявила, що причиною могла стати сигарета або несправність електрики.
- 10 квітня 2020 року, у Страсну пʼятницю, у соборі Паризької Богоматері вперше за рік після пожежі провели месу.