У Бразилії корінний народ звинуватив медика в тому, що він обміняв їхні вакцини від коронавірусу на золото

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Tim Reckmann / Flickr

У Бразилії у штаті Рорайма прокурори розслідують ймовірний обмін незаконно видобутого золота на вакцини від COVID-19, які були призначені для ізольованого корінного населення яномама.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери племені скаржилися на те, що медичний працівник передав нелегальним шахтарям (старателям) вакцини від коронавірусу в обмін на золото. Проте це не перший випадок — корінні жителі вже звинувачували медика у тому, що він в обмін на золото передає шахтарям інші ліки та препарати, які були призначені для яномама.

«Представники яномама давно скаржилися на те, що препарати і ліки, призначені для корінних народів, перенаправляються старателям», — йдеться у скарзі, яку надіслали до МОЗ та прокуратури.

У Міністерстві охорони здоровʼя заявили, що лист отримали 5 квітня і вже почали розслідування.

Бразилія наразі переживає одну з найстрашніших хвиль пандемії коронавірусу, від якої страждала будь-яка країна, і її корінних жителів відносять до числа найбільш уразливих. За даними організації, яка захищає права корінних народів Survival International, яномама живуть у тропічних лісах і горах північної Бразилії та в південній Венесуелі. На сьогодні це найбільше відносно ізольоване племʼя у Південній Америці, яке налічує близько 38 тисяч осіб.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року у Бразилії від коронавірусу помер підліток з цього ж ізольованого племені яномама, що підсилило побоювання з приводу впливу захворювання на корінні народи. Вірус могли занести шахтарі-нелегали.