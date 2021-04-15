Посол Корнійчук: Ізраїлю запропонували провести в Україні третій етап випробувань нової вакцини
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Українська сторона запропонувала Ізраїлю провести в Україні третій етап випробувань його нової вакцини проти коронавірусу — з подальшою можливістю виробництва на українських потужностях.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук за результатами візиту української делегації в Ізраїль.
Він додав, що делегація озвучила свою пропозицію після того, як під час переговорів дізналася, що вже в середині літа Ізраїль закінчує другий етап випробувань вакцини. Наразі країна не відповіла на пропозицію української сторони.
«Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусу затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян — питання дуже чутливе і важливе для нас», — наголосив посол.
- Зазначимо, Ізраїль вакцинував від коронавірусу вже половину свого населення. Загалом обидві дози вакцини отримали понад 4,6 мільйона людей, що становить 69% усього дорослого населення країни, або ж 50% усіх громадян Ізраїлю.
- Ізраїль на тлі високих темпів вакцинації від коронавірусу послабив карантин, дозволивши роботу кафе та ресторанів. Крім того, дозволена робота конференц-залів і закладів харчування в готелях, а на стадіони тепер пускають до 1,5 тис. відвідувачів. Також уряд послабив обмеження щодо подорожей. Повною мірою скористатися послабленнями можуть власники «зелених паспортів», тобто люди, які вже отримали дві дози щеплення від коронавірусу мінімум тиждень тому або вже перехворіли на COVID-19.