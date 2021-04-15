Посол Корнійчук: Ізраїлю запропонували провести в Україні третій етап випробувань нової вакцини

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Українська сторона запропонувала Ізраїлю провести в Україні третій етап випробувань його нової вакцини проти коронавірусу — з подальшою можливістю виробництва на українських потужностях.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук за результатами візиту української делегації в Ізраїль.

Він додав, що делегація озвучила свою пропозицію після того, як під час переговорів дізналася, що вже в середині літа Ізраїль закінчує другий етап випробувань вакцини. Наразі країна не відповіла на пропозицію української сторони.

«Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусу затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян — питання дуже чутливе і важливе для нас», — наголосив посол.