Грузія виведе війська з Афганістану разом із силами НАТО і США

Новини

Міноборони Грузії

Виведення грузинських військ із Афганістану відбуватиметься за узгодженим із НАТО графіком і з координацією з США.

Про це премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

«НАТО ухвалило рішення поступово завершити афганську місію до вересня цього року. Відповідно, згідно з узгодженим із НАТО графіком, грузинські підрозділи також залишать Афганістан. У нас інтенсивні консультації з нашим стратегічним партнером — США. Грузинський контингент залишить Афганістан за координацією з ними», — наголосив Гарібашвілі.

За його словами, наразі в Афганістані в складі контингенту НАТО служать 860 грузинських військових.

«Для Грузії як члена міжнародного співтовариства дуже важливо, щоб Афганістан більше ніколи не став притулком для терористів, і ми пишаємося тим, що сприяли досягненню цієї мети», — додав грузинський прем’єр.