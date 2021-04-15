Грузія виведе війська з Афганістану разом із силами НАТО і США
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Міноборони Грузії
Виведення грузинських військ із Афганістану відбуватиметься за узгодженим із НАТО графіком і з координацією з США.
Про це премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.
«НАТО ухвалило рішення поступово завершити афганську місію до вересня цього року. Відповідно, згідно з узгодженим із НАТО графіком, грузинські підрозділи також залишать Афганістан. У нас інтенсивні консультації з нашим стратегічним партнером — США. Грузинський контингент залишить Афганістан за координацією з ними», — наголосив Гарібашвілі.
За його словами, наразі в Афганістані в складі контингенту НАТО служать 860 грузинських військових.
«Для Грузії як члена міжнародного співтовариства дуже важливо, щоб Афганістан більше ніколи не став притулком для терористів, і ми пишаємося тим, що сприяли досягненню цієї мети», — додав грузинський прем’єр.
- У липні 2020 року, після угоди з рухом «Талібан» Сполучені Штати вивели частину військового контингенту з Афганістану та залишили пʼять військових баз у провінціях Гільменд, Урузган, Пактіка та Лагман. Після цього Дональд Трамп пообіцяв вивести всіх американських військових з Афганістану до Різдва, а таліби підтримали Трампа на виборах. Частину військових у підсумку залишили.
- 17 лютого премʼєр-міністр Нової Зеландії оголосила про повне виведення військового контингенту з Афганістану. Австралія також заявила про виведення військових.
- 14 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що війська США і НАТО будуть разом залишати Афганістан після 20-річної присутності.