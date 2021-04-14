У США помер керівник найбільшої в історії фінансової афери. Він був засуджений до 150 років тюрми

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thierry ehrmann / Flickr

В американській в’язниці помер керівник найбільшої в світі фінансової афери Бернард Медофф. Його «піраміда» стала очевидною під час кризи 2008 року, коли інвестори не змогли отримати назад свої гроші. Схема Медоффа принесла понад $65 мільярдів збитків, а її жертвами стали 37 тисяч людей зі 120 країн — як заможні люди та великі організації, так і благодійні фонди й звичайні люди.

Про смерть афериста пише Time.

Медоффа заарештували в 2008 році, одразу після того, як він зізнався в природі свого бізнесу власним дітям. Фінансист розпочав кар’єру в 1960-х роках, обслуговуючи угоди щодо дешевих акцій та розвиваючи зв’язки з регулюючими органами. Вже на початку 1990-х він став директором NASDAQ — однієї з найбільших бірж.

Вважається, що шахрайська діяльність Медоффа розпочалася саме в дев’яностих. Вона базувалась на класичній «схемі Понці» — більш ранні інвестори отримують під виглядом прибутку кошти від більш пізніх. За масштабами «піраміда» Медоффа навіть перевершила схему самого Чарльза Понці, яка розвалилась у 1920 році.

Піраміда впала в розпал всесвітньої фінансової кризи, коли Медофф не зміг повернути гроші своїм інвесторам. Він розкрив схему членам родини, оскільки знав, що невдовзі за нього візьметься ФБР. Серед жертв схеми Медоффа опинилися, зокрема, режисер Стівен Спілберг і гуманітарний фонд Елі Візеля, що боровся з антисемітизмом і пропагував толерантність.

Бернард Медофф U.S. Department of Justice

Медофф визнав себе винним в усіх обвинуваченнях, серед яких були шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей, підробка документів тощо. Суд оголосив дії фінансиста як «надзвичайне зло» та засудив його до 150 років ув’язнення. Медофф, який страждав на хворобу нирок, попросив дострокового звільнення в 2020 році, посилаючись на те, що йому залишилось жити менше трьох років.

Дружина та діти афериста працювали в його структурах, але не були залучені до шахрайства — суд не висунув їм жодних обвинувачень. Старший син Медоффа Марк наклав на себе руки на другу річницю арешту батька.

За словами Медоффа, за 11 років тюрми він «настраждався» за свої злочини, а перед тим покаявся та співпрацював зі слідством, щоб повернути гроші постраждалим. Однак суд не знайшов достатніх передумов для його звільнення, і врешті чоловік помер у в’язниці у віці 86 років.