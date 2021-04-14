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Комісія з азартних ігор опублікувала вартість ліцензій та пояснила різницю між деякими з них

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Kaysha / Unsplash

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей опублікувала вартість ліцензій та пояснила їхній розмір.

Про це повідомляється на сторінці комісії.

Розмір плати за ліцензію складається з певної кількості мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому видається ліцензія. Тому встановлена законом кількість мінімальних зарплат перемножується на одну мінімальну заробітну плату і виходить сума, яку необхідно сплатити.

«Водночас до дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі за такі ліцензії: букмекерська діяльність; азартні ігри казино у мережі Інтернет; гральний автомат», — пояснили в комісії.

Відповідно до цього, у 2021 році за отримання ліцензії:

Ліцензії на ведення грального бізнесу видаються строком на 5 років.