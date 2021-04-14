«Разом зайшли, разом підемо». Сили НАТО і США синхронно залишать Афганістан

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Міністерство оборони США

Війська США і НАТО будуть разом залишати Афганістан після 20-річної присутності.

Про це в Брюсселі заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

«У найближчі місяці ми будемо дуже тісно співпрацювати для безпечного, цілеспрямованого і скоординованого виведення наших сил з Афганістану», — сказав Блінкен на зустрічі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За планом виведення військ має бути завершено до 11 вересня, хоча за договором з рухом «Талібан», укладеним в Досі з представниками адміністрації Дональда Трампа, вивід повинні були завершити до 1 травня цього року.

Зараз в країні контингент США становить 2 500 осіб. Також в країні дислоковано близько 7 тисяч військових, в основному з країн НАТО, а також з Австралії, Нової Зеландії та Грузії. Вони покладаються на повітряну підтримку США, планування і керівництво у виконанні навчальної місії. Важливою частиною місії НАТО «Рішуча підтримка» є підготовка і оснащення афганських сил безпеки, які ведуть боротьбу з талібами.

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Союзники вважають, що місцеві сили тепер здатні самостійно протистояти загрозам.

Про виведення військ заявив і президента США Джо Байден, повідомляє Associated Press.

«Час покласти край найтривалішій війні Америки. Американським військам час повертатися додому [...] Я четвертий американський президент, який керує присутністю американських військ в Афганістані. Два республіканця. Два демократа. Я не передам цю відповідальність пʼятому», — сказав Байден.