Через блокування Суецького каналу рівень забруднення діоксидом сірки над ним зріс упʼятеро

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Затор у Суецькому каналі через судно Ever Given спричинив сплеск забруднення повітря діоксидом сірки. SO2 є побічним продуктом мазуту, що спалюється в корабельних двигунах. Про це повідомляє BBC.

Оскільки наприкінці березня контейнеровоз Ever Given застряг у каналі, то понад 350 інших кораблів вимушені були зупинитися. Через це в повітрі довкола них упʼятеро підвищилась концентрація діоксиду сірки (SO2).

Більшість із суден стояли на якорі та головні двигуни були вимкнені, проте працювали допоміжні силові установки і котли. Це призвело до локального накопичення SO2 в атмосфері, яке зафіксував супутник ЄС Sentinel-5P.

Космічний корабель Європейського космічного агентства оснащений чутливим спектрометром під назвою Tropomi, який може виявляти сліди деяких забруднюючих речовин, зокрема діоксиду сірки.

Концентрація речовини швидко розсіялась, коли судно Ever Given зрушили з місця і відновили рух каналом.

Оксид сірки в повітрі сприяє респіраторним, серцево-судинним і легеневим захворюванням. Коли ця сірка зʼєднується з водою в атмосфері, вона підкислює дощ, який може пошкодити посіви та ліси, а також флору і фауну водойм.

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Зазначимо, хоча рух каналом вже відновили, у Єгипті суд вирішив арештувати судно Ever Given разом з усіма контейнерами на його борту. Судно відпустять, коли адміністрації каналу виплатять компенсацію — $900 мільйонів. Водночас арешт судна не означає припинення переговорів з його власниками.