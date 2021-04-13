Через блокування Суецького каналу рівень забруднення діоксидом сірки над ним зріс упʼятеро
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Airbus
Затор у Суецькому каналі через судно Ever Given спричинив сплеск забруднення повітря діоксидом сірки. SO2 є побічним продуктом мазуту, що спалюється в корабельних двигунах. Про це повідомляє BBC.
Оскільки наприкінці березня контейнеровоз Ever Given застряг у каналі, то понад 350 інших кораблів вимушені були зупинитися. Через це в повітрі довкола них упʼятеро підвищилась концентрація діоксиду сірки (SO2).
Більшість із суден стояли на якорі та головні двигуни були вимкнені, проте працювали допоміжні силові установки і котли. Це призвело до локального накопичення SO2 в атмосфері, яке зафіксував супутник ЄС Sentinel-5P.
Космічний корабель Європейського космічного агентства оснащений чутливим спектрометром під назвою Tropomi, який може виявляти сліди деяких забруднюючих речовин, зокрема діоксиду сірки.
Концентрація речовини швидко розсіялась, коли судно Ever Given зрушили з місця і відновили рух каналом.
Оксид сірки в повітрі сприяє респіраторним, серцево-судинним і легеневим захворюванням. Коли ця сірка зʼєднується з водою в атмосфері, вона підкислює дощ, який може пошкодити посіви та ліси, а також флору і фауну водойм.
Зазначимо, хоча рух каналом вже відновили, у Єгипті суд вирішив арештувати судно Ever Given разом з усіма контейнерами на його борту. Судно відпустять, коли адміністрації каналу виплатять компенсацію — $900 мільйонів. Водночас арешт судна не означає припинення переговорів з його власниками.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство в каналі зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Уранці 29 березня Ever Given зняли з мілини. Єгипет очікує майже мільярд доларів компенсації.