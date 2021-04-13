Рада провалила законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images
Верховна Рада провалила законопроєкт, який мав запровадити для українців штрафи за порушення самоізоляції під час карантину.
За документ проголосували лише 199 нардепів.
Законопроєкт підтримали 184 «слуги», деякі нардепи з фракції «Голос», групи «Довіра» і позафракційні депутати.
Також у Раді не змогли зібрати достатню кількість голосів для направлення законопроєкту на повторне перше читання.
Документ мав запровадити штрафи за порушення самоізоляції, навіть якщо це не призвело до поширення хвороби. За це пропонували ввести штрафи у розмірі 3 400—8 500 гривень.
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