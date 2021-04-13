СБУ і Нацполіція обшукують офіси та павільйони ВДНГ — підозрюють керівництво у зловживанні становищем

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Співробітники Служби безпеки України і Національної поліції проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання керівництва установи. Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.

Обшуки проводять за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК — зловживання владою або службовим становищем.

У самому Національному комплексі уточнюють, що слідчі підозрюють керівництво ВДНГ в особі генерального директора Євгенія Мушкіна у зловживанні власним службовим становищем й отриманні хабара за передачу в оренду державного майна.

Сам же Мушкін у Facebook повідомив, що обшуки відбуваються також в його квартирі, і назвав це «свавіллям».

«Думаю, що багатьом буде набагато простіше, якщо вдасться усунути такого романтика, як я, і поставити на моє місце якогось безпринципного і «відкритого до пропозицій» чиновника. Який буде закривати очі на спроби побудувати ТРЦ прямо на парковці «Експоцентру» або на рейдерські захоплення скверів усередині комплексу. Тому прямо зараз в офісі ВДНГ, павільйонах і в мене вдома люди у формі вилучають документи і заарештовують обладнання», — додав Мушкін.

Окремо в «Експоцентрі» наголошують, що минулої пʼятниці, 9 квітня, закрили всі податкові зобовʼязання перед державою, що накопичувались протягом 12 років — сплативши близько 40 мільйонів гривень у державну казну. Зазначається, що наразі податковий борг ВДНГ становить 0 гривень.