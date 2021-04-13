Міністр охорони здоровʼя Австрії подав у відставку. Йому вже знайшли заміну

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Rudi Anschober / Facebook

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер оголосив про свою відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 13 квітня.

«Сьогодні я оголошую про свій відхід з федерального уряду. Під час пандемії вам потрібен 100-відсотковий міністр охорони здоровʼя. Наразі це не про мене», — заявив він.

За словами Аншобера, він передасть справи своєму наступнику в найближчі кілька днів і за декілька тижнів «буде повністю здоровим».

Як уточнив уже колишній міністр у коментарі ЗМІ, останнім часом у нього були проблеми з артеріальним тиском, через що він нещодавно двічі брав лікарняні.

«Я взявся за дуже приємну та складну роботу 15 місяців тому. Таке враження, що минуло не 15 місяців, а 15 років», — цитує Аншобера Reuters.

Зі свого боку віцеканцлер Австрії Вернер Коглер подякував Аншоберу за відданість роботі.

Зазначимо, наступником Аншобера став лікар Вольфганг Мюкштейн. Офіційно його представлять у понеділок, 19 квітня.

«Я хотів би допомогти переконатись, що ми всі разом якнайкраще пройдемо пандемію», — сказав він на пресконференції.