Ціна біткоїна перевищила $62 тисячі — це новий абсолютний рекорд
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Unsplash / André François McKenzie
Курс біткоїна вперше в історії перевищив $62,5 тисячі. Протягом минулої доби криптовалюта подорожчала на 3,4%, досягнувши рекордної позначки у $62,8 тисячі.
Про це свідчать дані торгів на Сoindesk і Binance.
Біткоїн оновив історичний максимум, встановлений в середині березня. Тоді вартість криптовалюти перевищила $60 тисяч, але після цього почала поступово падати і опустилася до $54 тисяч.
Проте 24 березня, коли Ілон Маск повідомив, що Tesla почала приймати біткоїни як оплату за свої авто та продукцію, курс біткоїна піднявся до $56,2 тисячі. Однак наступного дня знову впав на майже 10%, втративши в ціні $6 тисяч.
- Аналітики JPMorgan Chace прогнозували, що ціна біткоїна в довгостроковій перспективі може перевищити $146 тисяч.
- У лютому ринкова капіталізація біткоїна досягла $1 трильйона.
- 652 українські чиновники за минулий рік задекларували 46 351 біткоїн, а це майже 75 мільярдів гривень. Проте в Мінцифри підозрюють, що ті нафантазували, щоб «виправдати свій кеш».