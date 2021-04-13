Уряд Японії остаточно вирішив скинути воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан. Китай і Південна Корея проти

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У Японії очищену від радіоактивних речовин воду зі зруйнованої атомної електростанції «Фукусіма-1» через два роки почнуть зливати в Тихий океан. Відповідний план японський уряд ухвалив на засіданні 13 квітня, повідомляють Kyodo та BBC.

«Утилізація [води] є неминучою проблемою при виведенні [АЕС] з експлуатації», — наголосив прем’єр-міністр країни Йохісіде Суга, додавши, що уряд буде стежити за безпекою процедури.

Воду, яка зберігається в резервуарах на території комплексу, обробляють для видалення більшості забруднень. Проте повністю очистити її від радіоактивних елементів не вдасться, ще залишиться один компонент — тритій. Тому перед скиданням воду ще будуть розбавляти чистою.

Кількість очищеної води на «Фукусімі-1» щороку більшає, і зараз її обсяг, за даними Reuters, сягає приблизно 1,25 млн тонн. Цього достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського розміру. За оцінкою оператора АЕС — Tokyo Electric Power Company, резервуари, в яких зберігається вода, будуть повністю заповнені до літа 2022 року.

Саме скидання води мало б розпочатися через два роки після будівництва споруд для її очищення. Цей процес відбуватиметься під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке підтримує план японського уряду, наголошуючи, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.

У США, коментуючи рішення Японії, підкреслили, що влада у цій ситуації зважила всі можливі наслідки. «У цій унікальній і складній ситуації Японія зважила варіанти [дій] і їх наслідки [...] і судячи з усього, обрала підхід відповідно до загальноприйнятих стандартів ядерної безпеки. Ми сподіваємося на подальшу координацію і комунікацію з боку уряду Японії в міру того, як він відстежує ефективність цього підходу», — зазначив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

Водночас, Китай і Південна Корея, а також рибальська промисловість Японії виступили проти цього плану. Остання побоюється, що споживачі відмовляться купувати продукцію з цього регіону. Екологічні групи, такі як Greenpeace, ​​теж проти спуску води в океан.