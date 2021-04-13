Уряд Японії остаточно вирішив скинути воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан. Китай і Південна Корея проти
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Vic Bai / Flickr
У Японії очищену від радіоактивних речовин воду зі зруйнованої атомної електростанції «Фукусіма-1» через два роки почнуть зливати в Тихий океан. Відповідний план японський уряд ухвалив на засіданні 13 квітня, повідомляють Kyodo та BBC.
«Утилізація [води] є неминучою проблемою при виведенні [АЕС] з експлуатації», — наголосив прем’єр-міністр країни Йохісіде Суга, додавши, що уряд буде стежити за безпекою процедури.
Воду, яка зберігається в резервуарах на території комплексу, обробляють для видалення більшості забруднень. Проте повністю очистити її від радіоактивних елементів не вдасться, ще залишиться один компонент — тритій. Тому перед скиданням воду ще будуть розбавляти чистою.
Кількість очищеної води на «Фукусімі-1» щороку більшає, і зараз її обсяг, за даними Reuters, сягає приблизно 1,25 млн тонн. Цього достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського розміру. За оцінкою оператора АЕС — Tokyo Electric Power Company, резервуари, в яких зберігається вода, будуть повністю заповнені до літа 2022 року.
Саме скидання води мало б розпочатися через два роки після будівництва споруд для її очищення. Цей процес відбуватиметься під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке підтримує план японського уряду, наголошуючи, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.
У США, коментуючи рішення Японії, підкреслили, що влада у цій ситуації зважила всі можливі наслідки. «У цій унікальній і складній ситуації Японія зважила варіанти [дій] і їх наслідки [...] і судячи з усього, обрала підхід відповідно до загальноприйнятих стандартів ядерної безпеки. Ми сподіваємося на подальшу координацію і комунікацію з боку уряду Японії в міру того, як він відстежує ефективність цього підходу», — зазначив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.
Водночас, Китай і Південна Корея, а також рибальська промисловість Японії виступили проти цього плану. Остання побоюється, що споживачі відмовляться купувати продукцію з цього регіону. Екологічні групи, такі як Greenpeace, теж проти спуску води в океан.
- У 2011 році на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія через землетрус і цунамі. Через витік радіації було евакуйовано близько 150-200 тисяч людей.
- У вересні 2019 року Окружний суд Токіо виправдав у справі про аварію 2011 року колишніх керівників компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка є оператором і власником АЕС «Фукусіма-1».
- Японія витратила 3,45 млрд єн ($320 млн) на будівництво стіни, щоб підземні води не потрапляли в пошкоджені зони реактора. Але це дозволило лише знизити добовий витік ґрунтових вод з приблизно 500 до 100 тонн.