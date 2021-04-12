Мінцифри тестує можливість для ФОПів подавати декларацію та платити податки через «Дію»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Міністерство цифрової трансформації запускає для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі сплату податків та подачу декларації в додатку та на порталі «Дія».

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації нових послуг на порталі та у мобільному застосунку «Дія».

«На сьогодні сама декларація займає кілька аркушів паперових, багато різних полів і займає багато часу для того, щоб заповнити та відправити її. І також ніхто підприємцям не нагадує про те, що потрібно це зробити. Ми спільно з податковою знайшли найбільш оптимальний підхід, як це робити в кілька кліків, щоб кожний підприємець знав, що потрібно сплачувати податки саме в цей час», — сказав Федоров.

Він додав, що у період сплати податків ФОП отримуватиме сповіщення, у якому буде йтися про термін сплати податків. При цьому, Федоров обіцяє, що нововведення дозволятимуть подати через «Дію» декларацію «у кілька кліків», це не потребуватиме заповнювати інформацію, яка є в реєстрах, і дозволятиме підписати декларацію електронним підписом.

Федоров також зазначив, що ця послуга вже тестується. Також він зауважив, що можливість сплачувати податки залишається і в податковому кабінеті, як це було раніше.

Також міністр анонсував появу у «Дії» електронного акцизу і електронної марки. Марка буде віртуальною, що дозволить уникнути її підробок і вести облік обігу підакцизних товарів восени.