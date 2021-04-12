НАЗК склало два протоколи щодо «слуги» Куницького. Він готував депутатські звернення у «власних інтересах»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Александр Куницкий / Facebook
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало два протоколи щодо нардепа від «Слуги народу» Олександра Куницького, виявивши у його діях адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.
Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на відповідь НАЗК на запит.
У НАЗК після перевірки виявили, що Куницький розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, «які становили його приватний інтерес».
В агентстві уточнили, що протоколи склали за фактами надсилання Куницьким депутатських звернень до Державного бюро розслідувань (ДБР) та компанії «ДТЕК Київські електромережі». У зверненнях порушували питання, що «становили його приватний інтерес».
У НАЗК зазначили, що своїми діями Куницький порушив ч. 2 ст. 172-7 Кодексу про адміністративні порушення — вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 6 800 гривень та внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення.
Журналісти проєкту «Схеми» у липні 2020 року повідомляли, що Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.
Як встановили журналісти, він як депутат допомагав просувати інтереси «Автоентерпрайз» — харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.
«Схеми» дізналися, що у офіційному депутатському зверненні на ім’я директора ДБР у вересні 2019 року Куницький скаржився на дії слідчих Державної фіскальної служби, які розслідують ухилення від сплати податків групою компаній «Автоентерпрайз» та помічником нардепа Дмитром Ніконовим.
Вже наступного дня після подачі звернення ДБР відкрило кримінальне провадження проти податківців, які запідозрили «Автоентерпрайз» у фінансових махінаціях за статтею про протидію законній господарській діяльності.
Інше офіційне депутатське звернення, яке, за висновком НАЗК, Куницький відправляв, перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів, було адресоване «ДТЕК Київські електромережі». Це компанія, яка відповідає за всі електромережі та підключення до них у столиці. У ньому Куницький цікавився можливістю встановлення електрозарядної станції біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть позбавити НАЗК права виявляти фіктивні витрати партій. У разі ухвалення відомство не зможе зупиняти держфінансування політсил через порушення в партійних звітах.
- На початку березня НАЗК зупинило держфінансування партії «Слуга народу». Політсилі закидають різні порушення, зокрема підробку документів. У партії кажуть, що поки зʼясовують причини зупинки фінансування.