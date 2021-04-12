НАЗК склало два протоколи щодо «слуги» Куницького. Він готував депутатські звернення у «власних інтересах»

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Александр Куницкий / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало два протоколи щодо нардепа від «Слуги народу» Олександра Куницького, виявивши у його діях адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на відповідь НАЗК на запит.

У НАЗК після перевірки виявили, що Куницький розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, «які становили його приватний інтерес».

В агентстві уточнили, що протоколи склали за фактами надсилання Куницьким депутатських звернень до Державного бюро розслідувань (ДБР) та компанії «ДТЕК Київські електромережі». У зверненнях порушували питання, що «становили його приватний інтерес».

У НАЗК зазначили, що своїми діями Куницький порушив ч. 2 ст. 172-7 Кодексу про адміністративні порушення — вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 6 800 гривень та внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення.

Журналісти проєкту «Схеми» у липні 2020 року повідомляли, що Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.

Як встановили журналісти, він як депутат допомагав просувати інтереси «Автоентерпрайз» — харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.