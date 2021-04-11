У Бразилії будують нову статую Ісуса Христа. Вона вища за памʼятник у Ріо

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SILVIO AVILA / Contributor / Getty Images

У Бразилії в місті Енкантада, що на півдні країни, будують нову статую Ісуса Христа. Вона буде вищою за знамениту статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро — 43 метри проти 38.

Про це повідомляє ВВС.

Статуя Христа-Захисника стане третім у світі за висотою памʼятником Ісусу. Робітники вже завершили монтаж рук і голови. Зараз в основі каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик. Закінчити будівництво планують до кінця 2021 року.

Ідея зведення нового памʼятника належить місцевому політику Адроальдо Конзатті, який помер у березні через коронавірус. Проєкт обійшовся в $350 тисяч. Гроші на нього зібрали за рахунок пожертвувань приватних осіб і компаній.