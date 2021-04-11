NYT: Росія — лідер за надлишковою смертністю під час пандемії

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Росія є лідером за надлишковою смертністю під час пандемії коронавірусу.

Газета The New York Times провела аналіз офіційних даних під час пандемії, охопивши США і 14 країн Європи.

До надлишкової смертності належать випадки смерті від коронавірусу і від інших причин. Дані по Росії враховують період з квітня до грудня 2020 року. Для інших держав — період з середини березня до грудня минулого року.

Зазначено, що в Росії надлишкова смертність зросла на 28% вище за норму. За вказаний період померли 362 302 особи. За офіційними даними, з квітня до грудня 2020 року від коронавірусу в РФ померли 57 002 людини. Газета зазначає, що показники ставлять під сумнів заяви президента Володимира Путіна про те, що Росія краще за багатьох інших країн світу справляється з пандемією і її наслідками.

За Росією у рейтингу йдуть Іспанія (+23%), Італія (+19%), Велика Британія (+17%) і США (+17%). На останньому місці Німеччина (+3%).

У реальному вираженні лідером за надлишковою смертністю стали США — померли 385 100 людей, але населення країни майже в два рази більше, ніж у Росії (328 млн проти 144 млн).