Nieuwsuur: В день знищення рейсу MH17 підозрювані контактували з Москвою «на вищому рівні»

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Підозрювані у знищенні малайзійського рейсу MH17 над Донбасом в день катастрофи, 17 липня 2014 року, мали прямий контакт з Москвою на вищому рівні.

Напередодні чергових слухань у справі пасажирського Boeing нідерландське медіа Nieuwsuur опублікувало нові записи розмов обвинувачених.

Журналісти отримали у розпорядження записи тисяч телефонних розмов, проведених Сергієм «Хмурим» Дубінським у липні та серпні 2014 року. Той був заступником так званого міністра оборони «ДНР» Ігоря Гіркіна. На записах він говорить, що звʼязувався з Москвою, як і Гіркін. У той же день Дубінський багато говорить про зенітний ракетний комплекс «Бук», який збив літак.

Дубінський дізнався про пуск ракети через пів години — йому доповіли про знищення українського винищувача. Йому знадобилося дві години, щоб виявити реальну ціль пуску. Коли Дубінський вимагає розʼяснень, його підлеглі плутаються у свідченнях. Вони повторюють, що збили винищувач, але вже після того, як той нібито атакував пасажирський літак.

Це згодом стало основою версії Росії про катастрофу. За даними Голландського комітету безпеки, поблизу рейсу MH17 не було інших літаків. Пізніше російська влада переходить до версії про те, що MH17 збив український «Бук». Дубінський у розмовах про це жодного разу не згадував. Із записів зрозуміло, що «Бук» заїхав з Росії, але після його пострілу вони взагалі не розуміли, де він. «Бук» простояв у районі своєї роботи кілька годин і повернувся в РФ уже під покровом ночі.

Записи дають чітку картину того, що з початку липня 2014 року Росія повністю залучена у стратегічні рішення бойовиків і самостійно займається всіма їхніми діями, включаючи заміну керівництва «республік».