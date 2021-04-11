У Clubhouse стався витік даних: хакери виклали в інтернет особисту інформацію 1,3 млн користувачів

Новини

Unsplash / Kevin Ku

Невідомі виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse.

Про це повідомляється на сайті CyberNews.

Як зазначається, на популярному хакерському форумі з’явилися 1,3 мільйона записів користувачів Clubhouse: імена, прізвища, посилання на фотографії користувачів, дати створення акаунтів, кількість підписників та людей, на яких підписана жертва зламу, а також інформація про облікові записи в інших соціальних мережах.

За даними фахівців, отримані хакерами дані можуть бути використані зловмисниками для підбору паролів до профілів Clubhouse та цільового фішингу або інших видів кібератак.

Наразі у Clubhouse не прокоментували інформацію про злам у системі компанії.