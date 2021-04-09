До +18 градусів: синоптики прогнозують потепління у вихідні та на початку наступного тижня. Але потім можливе нове похолодання

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На зміну холодному фронту прийшло тепло, майже в усій Україні найближчими днями буде +14...+17 °С.

Як повідомляє sinoptik.ua, після потепління можливе нове похолодання.

У вихідні буде комфортна погода для корисних прогулянок. Єдиний регіон, де температура буде нижча за середню в Україні — Крим. Там вночі 0...-1 °С, на південному узбережжі до -2 °С. Удень у неділю і понеділок +7...+10 °С.

На заході України починаючи з суботи температура буде впевнено рости: нічна в суботу +2 °С, у неділю +5 °С, у понеділок +6 °С; денна: у суботу до +13 °С, у неділю та понеділок до +16 °С. У вихідні буде переважно сонячно, без опадів, але вже в понеділок очікується невелика хмарність.

Навіть у високогір’ї Карпат значно потеплішає до понеділка. Якщо в суботу та неділю в цьому регіоні нічна температура буде мінусовою, то вже в понеділок вночі 0...+2 °С, вдень +11...+12 °С.

У Львові у вихідні вдень буде ясне небо, можлива невелика хмарність, вітер помірний північний, північно-західний. На початку тижня температура вдень підвищиться до +16 °С, день мине без опадів, максимальна вологість повітря 76%.

У південному регіоні країни зберігається весняна тенденція підвищення нічної температури: із суботи до понеділка від 0 до +8 °С. Удень повільне підвищення температури повітря: від +12 °С у суботу до +15 °С у понеділок. Тільки в Запорізькій області в понеділок очікується до +18 °С. У Херсонській області на початку тижня можливі дощі.

На сході України у вихідні нічна температура сягатиме +5 °С. Удень у Донецькій та Луганській областях у неділю очікуються дощі, температура повітря +12...+13 °С. У Харківській і Дніпропетровській областях дощі малоймовірні, у вихідні вдень до +14 °С. За прогнозом синоптиків, у понеділок у східному регіоні мінлива хмарність, температура підніметься до +17...+21 °С.

У центральній та північній частині України у вихідні буде ясна погода, удень у суботу до +12...+13 °С, у неділю +14...+15 °С. А вже в понеділок з’являться хмари, але в цей день обійдеться без дощу. Температура повітря на початку тижня вночі +4...+7 °С, удень до +17 °С.

У столиці України вихідні порадують весняним сонцем, комфортною температурою повітря вдень до +15 °С, ясним небом. До вечора понеділка можлива хмарність, слабкий східний, північно-східний вітер, вологість повітря до 80%. Температура води в Дніпрі +6 °С.