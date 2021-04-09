Зеленський 10 квітня летить до Туреччини на зустріч з Ердоганом

Новини

Президент Володимир Зеленський після ночі на передовій у суботу, 10 квітня, прилетить до Туреччини з робочим візитом, під час якого зустрінеться з президентом Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляють «Українські новини» і турецьке агентство Anadolu.

Зустріч лідерів запланована о 09:00, вона відбудеться в рамках українсько-турецької стратегічної ради.

Засідання пройде за участю міністрів. Обговорюватимуть турецько-українські відносини, рівень стратегічного партнерства, а також заходи з розвитку і поглиблення співпраці. Також розглянуть питання оборонного сектору, туризму і угоду про вільну торгівлю.

Зазначено, що наступного тижня Зеленський планує поїздку до Парижу, де має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, який бере участь у «нормандському форматі» переговорів щодо Донбасу.