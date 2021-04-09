Тайванська посуха допомогла чоловіку знайти телефон, який він упустив в озеро рік тому

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Chen Yj / Facebook

На Тайвані на озері Сан-Мун рік тому чоловік під час веслування втопив мобільний телефон iPhone 11. Однак зараз — після найсильнішої за 56 років посухи — рівень води значно знизився, і його телефон дістали із дна.

Про це повідомляє BBC.

Минулого тижня з чоловіком на імʼя Чен звʼязався робочий і повідомив, що знайшов його телефон. Смартфон був у чохлі, однак Чен і не сподівався, що він запрацює, адже гаджет пролежав на дні озера рік і був весь покритий твердим шаром бруду.

Але коли хлопець дістав телефон з чохла, виявилося, що пристрій абсолютно сухий. Чен спробував включити iPhone 11, але той був повністю розряджений. Однак коли телефон зарядився, він запрацював.

Чоловік, який повернув телефон, сказав Чену, що в озері спостерігається найнижчий рівень води за 50—60 років. Там в окремих місцях земля висохла настільки, що тріснула. В інших частинах озеро заростає травою, через що місцевість стає схожою на рівнину.

Посуха на Тайвані почалася після того, як минулого року на острів не обрушився жоден тайфун — уперше за понад пів століття. Це змусило чиновників запровадити заходи з нормування кількості води, що торкнулося понад мільйон домашніх господарств і підприємств. У дні нормування діють різні обмеження, зокрема заборона використовувати шампунь у перукарнях і мити автомобілі на заправних станціях.