У Єгипті археологи знайшли «золоте місто», якому 3 тисячі років

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Facebook / Dr. Zahi Hawass

У Єгипті, поблизу міста Луксор дослідники виявили загублене «золоте місто», яке існувало 3 тисячі років тому. Його називають найважливішою знахідкою з часів виявлення гробниці Тутанхамона.

Про це повідомляє The Washington Post.

Учені припускають, що місто називалося Атен і було засноване за часів фараона Аменхотепа III, який правив Давнім Єгиптом у XIV столітті до нашої ери. Атен був в той час найбільшим адміністративним і промисловим поселенням на західному березі Луксору.

Професор-єгиптолог з Університету Джонса Гопкінса Бетсі Браян назвала відкриття найважливішою знахідкою в Єгипті з часів виявлення гробниці Тутанхамона. На її думку, знахідка дозволить «зазирнути в життя стародавніх єгиптян», які жили за часів розквіту Стародавнього Єгипту.

Розкопки на місці виявлення міста почалися у вересні торік. Їхньою місією були пошуки посмертного храму Тутанхамона, але після початку робіт учені виявили, що в різні сторони тягнуться споруди.

Потім дослідники зрозуміли, що перед ними ціле місто, яке збереглося в хорошому стані — будівлі залишилися майже цілими, а кімнати були заповнені предметами повсякденного вжитку.

Дослідникам вже вдалося визначити пекарню і велику кухню з печами та глиняним посудом для зберігання їжі, а також майстерню, де знайшли форми для виготовлення прикрас й амулетів, імовірно, для храмів і гробниць.