У Єгипті археологи знайшли «золоте місто», якому 3 тисячі років
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Facebook / Dr. Zahi Hawass
У Єгипті, поблизу міста Луксор дослідники виявили загублене «золоте місто», яке існувало 3 тисячі років тому. Його називають найважливішою знахідкою з часів виявлення гробниці Тутанхамона.
Про це повідомляє The Washington Post.
Учені припускають, що місто називалося Атен і було засноване за часів фараона Аменхотепа III, який правив Давнім Єгиптом у XIV столітті до нашої ери. Атен був в той час найбільшим адміністративним і промисловим поселенням на західному березі Луксору.
Професор-єгиптолог з Університету Джонса Гопкінса Бетсі Браян назвала відкриття найважливішою знахідкою в Єгипті з часів виявлення гробниці Тутанхамона. На її думку, знахідка дозволить «зазирнути в життя стародавніх єгиптян», які жили за часів розквіту Стародавнього Єгипту.
Розкопки на місці виявлення міста почалися у вересні торік. Їхньою місією були пошуки посмертного храму Тутанхамона, але після початку робіт учені виявили, що в різні сторони тягнуться споруди.
Потім дослідники зрозуміли, що перед ними ціле місто, яке збереглося в хорошому стані — будівлі залишилися майже цілими, а кімнати були заповнені предметами повсякденного вжитку.
Дослідникам вже вдалося визначити пекарню і велику кухню з печами та глиняним посудом для зберігання їжі, а також майстерню, де знайшли форми для виготовлення прикрас й амулетів, імовірно, для храмів і гробниць.
- У єгипетській столиці Каїрі 3 квітня провели «парад мумій». Тіла 18 фараонів-чоловіків і 4 фараонів-жінок перевезли зі старого Єгипетського музею до нового Національного музею єгипетської цивілізації.
- У вересні 2020 року в Єгипті археологи виявили 27 саркофагів у стародавньому некрополі Саккара, розташованому за 30 км від Каїру. Деревʼяні саркофаги, прикрашені розписом і покриті ієрогліфами, знайшли у двох «шахтах». За оцінками археологів, вік знахідок перевищує 2,5 тисячі років.
- У березні 2019 року археологічна експедиція з Нью-Йорка, яка працювала на розкопках в Абідосі, знайшла стародавній єгипетський палац на місці королівського храму. Знайдена споруда прилягає до храму Рамзеса II.