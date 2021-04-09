«Схеми»: Адвокати з Росії та окупованих територій масово подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини проти України

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Адвокати з Росії та окупованих українських територій подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України від імені мешканців Донбасу, які постраждали від війни.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем», які розробили власну методику пошуку скарг.

Зокрема, за останніми даними ЄСПЛ, за результатами минулого року Україна перебуває на третьому місці серед майже пів сотні країн за кількістю скарг: з-поміж 62 тисяч заяв на розгляді приблизно 10,5 тисячі, поданих проти держави Україна. Попереду лише Росія та Туреччина.

Як з’ясували журналісти, з 10,5 тисячі скарг майже 7 тисяч пов’язані з подіями на Донбасі та у Криму. Зокрема, 6 033 заяви подали проти України, 48 — проти Росії, 791 — проти обох держав. Ще 1 019 заяв стосуються Криму: 896 із них подали проти Росії, 10 — проти України, 110 — проти обох держав.

За даними «Схем», найбільше скарг проти України відправляють росіяни з приватної адвокатської компанії-партнера Мін’юсту РФ та юристи з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Найактивніше скаржаться чинні та колишні адвокати приватної російської компанії — міжтериторіальної колегії адвокатів «Клішин та партнери», одним із засновників якої був перший міністр юстиції Росії Микола Федоров. Від цієї установи надійшло вже понад 5 тисяч скарг.

Керівник компанії Олексій Клішин раніше був членом Ради федерації Федеральних зборів Росії, серед клієнтів фірми вказана низка російських державних структур, зокрема Мін’юст РФ. Один з контрактів із міністерством — від 2015 року на суму понад $600 тисяч і посиланням на секретну постанову російського уряду.

Окрім того, з кінця 2014 до 2016 року щонайменше пів тисячі скарг подала Юлія Нікітіна — «юристка» громадської організації «Союз біженців України», створеної екснардепом-втікачем Олегом Царьовим.

До того ж подають скарги проти України брати Володимир та Георгій (член Комісії з соціальної підтримки громадян та якості життя Громадської палати РФ) Федорови. Цю діяльність коштом «добровільних внесків» фінансував «Российский фонд мира», до наглядової ради якого входять патріарх Кирило та художник Церетелі.

Ще одного юриста — Віталія Галахова — з 2019 року розшукує Офіс генпрокурора. Його підозрюють у фальсифікаціях заяв мешканців ОРДЛО до міжнародних судів. Загалом цей юрист подав уже майже 5,5 тисячі скарг.

На думку журналістів, метою масового подання скарг проти України є спроба дискредитувати державу, а також змусити виплачувати мільярди доларів компенсації. Не виключають і намагання перевантажити безпосередньо ЄСПЛ та дискредитувати його як інституцію — мовляв, суд є політизованим і ставиться до Росії вороже.