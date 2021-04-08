У Херсонській області викрили бойовика «ЛНР», який працював у сервісному центрі МВС

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У Новій Каховці Херсонської області викрили і затримали колишнього співробітника «спецслужби» бойовиків «МДБ ЛНР», який переїхав на підконтрольну Україні територію через РФ і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як з’ясували слідчі, зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС на Херсонщині, надавши сфальсифіковані документи під час оформлення на роботу.

За даними СБУ, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних представникам бойовиків.

Також зазначається, що протягом 2015—2016 років чоловік був «оперативним співробітником МДБ ЛНР», він вербував громадян по обидва боки лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в офісі оперативники виявили документи, які долучать до доказової бази, а також вилучили дві тротилові шашки із електродетонаторами.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманого взяли під варту, тривають слідчо-оперативні дії.