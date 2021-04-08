На Запоріжжі викрили підпільний кол-центр, працівники якого виманювали інформацію у клієнтів банків і знімали гроші з рахунків

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В Україні викрили міжрегіональне угруповання, члени якого викрадали гроші з банківських рахунків людей. Попередньо, щодня зловмисники заробляли до мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними оперативників, організували оборудку декілька місяців тому четверо мешканців Запорізької області та Дніпра. Ділки облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, де «працювали» майже 50 операторів, які видавали себе за працівників банків і телефонували українцям, виманюючи інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.

До того ж ділки використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку для «роботи» із зарубіжними клієнтами.

Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили 51 одиницю комп’ютерної техніки зі шкідливим програмним забезпеченням; обладнання для IP-телефонії; інструкції для працівників із покроковими діями під час спілкування з «клієнтами»; мобільні телефони, чорнові записи та інші докази. Наразі вилучене обладнання відправили на експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло постраждалих громадян.