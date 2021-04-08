Офіс генпрокурора оголосив у розшук «міністра зв’язку ЛНР», відповідального за пропаганду

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Прокуратура повідомила про підозру та оголосила в розшук «міністра зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації Росії в Луганській області.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Йому інкримінують вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, «міністр» забезпечує нормативно-правове регулювання політики «ЛНР», комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Росії.

У прокуратурі наголошують, що він продовжує організовувати роботу «міністерства», беручи участь у нарадах у так званих «комітетах» та «колегіях», приймає одноосібні рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва «ЛНР».