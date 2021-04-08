Facebook не сповіщатиме жертв недавнього витоку даних. У США вже створили сайт для перевірки своїх сторінок

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Компанія Facebook не повідомлятиме користувачів, які стали жертвами недавнього витоку даних із соцмережі. У мережу потрапила інформація про 533 мільйони користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

У Facebook не впевнені, що мають повну інформацію про те, кого з користувачів необхідно сповістити. При цьому в соцмережі запевняють, що вразливість, через яку стався витік, уже ліквідували.

За повідомленням Facebook, інформація, що стала загальнодоступною, не містила фінансових даних, інформації про здоровʼя чи паролів. Однак, як підкреслює видання, аналіз цих даних може надати зловмисникам цінну інформацію для злому або інших зловживань.

При цьому у США вже створили сайт, який дозволяє перевірити, чиї дані були викрадені. Як пише CNN, для цього на ресурсі haveibeenpwned.com можна ввести адресу електронної пошти. Варто звернути увагу, що цей сайт містить інформацію тільки про 2,5 мільйона адрес.