В Україні з 1 грудня спростять зміну мобільного оператора зі збереженням номера

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Gilles Lambert \ Unsplash

В Україні з 1 грудня 2021 року можна буде за добу змінити мобільного оператора, залишивши свій поточний номер.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Переносити абонентський номер в Україні можна з травня 2019 року, і за майже два роки операторам надійшло майже 200 тисяч звернень, але 40% заявників отримали відмову через бюрократизованість процесів. Спрощена процедура повинна полегшити життя абонентів.

Номер переноситимуть оперативно — максимум за 1 день, а не за 3—4. Для цього абоненту потрібно буде звернутися до свого нового оператора (договір з колишнім оператором розривається автоматично). Сама подача заявки буде значно спрощена.

Очікується, що новий порядок приведе до зростання конкуренції між мобільними операторами і поліпшить якість послуг. При цьому оператори не дуже задоволені нововведенням. У «Київстарі» заявляли про ризик сплеску шахрайства.