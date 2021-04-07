Через посилення карантину в Києві метрополітен скоригує свою роботу

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Київський метрополітен коригуватиме свою роботу після запровадження посиленого карантину і зменшення кількості пасажирів.

Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Там повідомили, що з початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. При цьому раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалися 1,5 мільйона пасажирів щодня.

«Фахівці підприємства відкоригують графіки руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення», — пояснили в метрополітені.