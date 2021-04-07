Через посилення карантину в Києві метрополітен скоригує свою роботу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Київський метрополітен коригуватиме свою роботу після запровадження посиленого карантину і зменшення кількості пасажирів.
Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.
Там повідомили, що з початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. При цьому раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалися 1,5 мільйона пасажирів щодня.
«Фахівці підприємства відкоригують графіки руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення», — пояснили в метрополітені.
- У Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. На цей час, зокрема, громадським транспортом (включно з метро) скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.
- Раніше київська влада поскаржилася поліції на те, що в інтернеті продають спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. У КМДА наголошували, що таким чином киян уводять в оману та дискредитують міську адміністрацію.