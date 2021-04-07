Укргідрометцентр спрогнозував на четвер + 10 градусів і місцями дощ

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People in the rain / Getty Images

У четвер, 8 квітня, в Україні вдень очікується +5...+10 °С, подекуди невеликі дощі. Про це Укргідрометцентр повідомив у Facebook.

Температура вночі від +2...-3 °С, у південних і східних областях +3...+8 °С, удень в Україні +5...+10 °С. На високогірʼї Карпат вночі -10...-15 °С,удень -1...-6 °С.

Вітер переважно західний, 7—12 м/с.

Укргідрометцентр

Уночі в четвер у північно-східній частині йтиме невеликий мокрий сніг, удень у західних та північних областях місцями невеликий дощ. На решті території — без опадів.