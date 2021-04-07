В Естонії припинили вакцинувати населення молодше 60 років препаратом AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Влада Естонії призупинила вакцинацію населення молодше 60 років від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

В середу кілька громадян повідомили виданню, що отримали лист про скасування запланованої вакцинації, оскільки в Естонії припинили робити щеплення людям молодшим за 60 років препаратом від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

При цьому Державна експертна комісія з імунопрофілактики вирішила, що вже розпочаті курси вакцинації препаратом AstraZeneca слід завершити в призначений час. До тих пір, поки не буде оприлюднена нова інформація, комісія рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca тільки для людей старших за 60 років.

Глава комісії Маріс Єссе пояснила, що на цьому тижні настане час отримання другої дози для щеплених першою дозою AstraZeneca в лютому. Експерти радять людям, молодшим за 60 років, яких вже прищепили першою дозою цього препарату, зробити щеплення в призначений час і другою дозою і тим самим завершити курс вакцинації.

«Якщо у людини не виникло серйозних проблем зі здоровʼям після першого щеплення, за оцінкою експертів, існує дуже низька ймовірність, що вони можуть виникнути після другої дози. Всім щепленим обовʼязково слід уважно спостерігати за своїм здоровʼям після вакцинації і за необхідності звертатися за порадою до лікаря», — додала Єссе.