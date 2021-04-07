Міністр Резніков: РФ видала на Донбасі 400 тисяч своїх паспортів і завезла до окупованого Криму пів мільйона росіян

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Facebook / Алексей Резников

Росія видала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області майже 400 тисяч своїх паспортів, а до анексованого Криму завезла щонайменше пів мільйона своїх громадян.

Про це міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів в інтервʼю Texty.

«Майже 400 тисяч [паспортів] у двох областях ОРДЛО. У Донецькій області трошки більше, у Луганській — дещо менше. У цілому — до 400 тисяч російських паспортів. До речі, це якраз свідчить, що росіяни зараз не мають якогось щирого наміру домовлятися з Україною на нормальних людських і міждержавних засадах», — зазначив Резніков.

За його словами, ці паспорти на окупованих територіях — це формальний привід «захистити» нібито російське населення.

Також міністр пояснив, що Росія завезла до окупованого Криму на проживання як мінімум пів мільйона росіян — «звісно, незаконно, з порушенням правил перетину українського кордону». Це зроблено з метою розмити етнічний склад населення Криму, кримських татар та українців. Але росіян звідти можна видворити, адже легально вʼїхати до Криму можна лише через адміністративну межу, яка знаходиться між Херсонською областю і Кримом. Є три офіційні легальні КПВВ — «Каланчак», «Чонгар» та «Чаплинка».

«Всі решта, хто потрапив в якийсь інший спосіб — це все порушники правил і режиму в’їзду на територію країни. А це, своєю чергою, означає, що вони підлягають видворенню. Це абсолютно відома адміністративна процедура у світі, це не є український винахід. Ця процедура застосовується у кожній цивілізованій країні — видворення людей, які незаконно потрапили на територію країни. Вони будуть всі видворенні без якихось прав на компенсацію чи ще щось», — пояснив Резніков.

Раніше міністр заявляв, що Росія видала в окупованому Криму понад 2,5 млн своїх паспортів.