У Карпати повернулася зима. Вершини гір замело — є небезпека сходження лавин

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У Карпати повернулася справжня зима. У гірській місцевості Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області температура від -6,4 °С до -9,1 °С.

Рятувальники оголосили про третій рівень небезпеки сходження лавин. На вершині Пожижевської гори висота снігового покриву від 83 до 167 см, а на вершині Плая та Драгобрата — до 70 см і 153 см відповідно.

На горі Піп Іван у Івано-Франківській області вітряно, а температура опустилася до -13 °С. Вся вершина також у снігу.