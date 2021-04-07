У Чехії звільняють міністра охорони здоровʼя. Він виступав проти використання російської вакцини до її схвалення в ЄС
- Автор:
- Олег Панфілович
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CEEC-China 2018 / Flickr
Премʼєр-міністр Чехії Адрій Бабіш замінить міністра охорони здоровʼя, призначивши таким чином вже четвертого главу МОЗ з початку пандемії.
Про це пише Reuters.
Новим міністром стане директор однієї з лікарень Праги Петр Аренбергер. Чинний міністр Ян Блатни був призначений в жовтні минулого року. Агентство відзначає, що з того часу пандемія забрала понад 27 тисяч життів і поставила країну з населенням 10,7 мільйона людей на вершину світового рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.
Блатни неодноразово зазнавав критики, в тому числі і з боку Бабіша. Серед іншого — і за те, що є затятим противником використання російської вакцини «Супутник V» до того, як регулятори Європейського Союзу схвалять її.
Відставки Блатни домагався і президент Мілош Земан, що лобіює більш тісні відносини з Китаєм і Росією.
У звʼязку зі зменшенням числа випадків захворювання і деяким зниженням навантаження на лікарні уряд Чехії планує знову відновити навчання в школах з понеділка і дозволити пересування по країні, що було заборонено з березня.
- На початку березня стало відомо, що правляча коаліція Чехії, премʼєр-міністр Андрій Бабіш і навіть опозиція розкритикували і відкинули вимоги президента Мілоша Земана звільнити міністра охорони здоровʼя за незгоду почати використовувати російську вакцину «Супутник V».
- Чехія — одна з найбільш постраждалих від пандемії країн ЄС. Уряд країни офіційно звернувся до Німеччини, Швейцарії та Польщі з проханням прийняти десятки хворих на коронавірус пацієнтів через критичну ситуацію в лікарнях.