У Чехії звільняють міністра охорони здоровʼя. Він виступав проти використання російської вакцини до її схвалення в ЄС

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CEEC-China 2018 / Flickr

Премʼєр-міністр Чехії Адрій Бабіш замінить міністра охорони здоровʼя, призначивши таким чином вже четвертого главу МОЗ з початку пандемії.

Про це пише Reuters.

Новим міністром стане директор однієї з лікарень Праги Петр Аренбергер. Чинний міністр Ян Блатни був призначений в жовтні минулого року. Агентство відзначає, що з того часу пандемія забрала понад 27 тисяч життів і поставила країну з населенням 10,7 мільйона людей на вершину світового рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

Блатни неодноразово зазнавав критики, в тому числі і з боку Бабіша. Серед іншого — і за те, що є затятим противником використання російської вакцини «Супутник V» до того, як регулятори Європейського Союзу схвалять її.

Відставки Блатни домагався і президент Мілош Земан, що лобіює більш тісні відносини з Китаєм і Росією.

У звʼязку зі зменшенням числа випадків захворювання і деяким зниженням навантаження на лікарні уряд Чехії планує знову відновити навчання в школах з понеділка і дозволити пересування по країні, що було заборонено з березня.