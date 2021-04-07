РНБО готувалася до санкцій проти Медведчука понад пів року: його бізнес «пішов вгору» після захоплення Криму Росією

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Процес підготовки до запровадження санкцій проти нардепів «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і Тараса Козака, а також телеканалів і компаній, пов’язаних з ними, тривав шість-вісім місяців.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Це не такий процес, який можна зробити за день-два, це кропітка робота, яка передбачає збір інформації, її перевірку, верифікацію тощо. Крім того, ми не єдиний орган, який займається цим питанням. Є Служба зовнішньої розвідки, яка нам допомагає, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки, величезна кількість інституцій, які спільно з нами виконують державну справу», — додав Данілов.

На запитання журналіста, чи стосунки колишнього керівництва держави з Медведчуком не були причиною того, що лише тепер РНБО ухвалила санкції, скориставшись рішенням Верховної Ради 2018 року, Данілов відповів: «У сучасному світі приховати нічого не можливо. І всім зрозуміло, що розквіт пана Медведчука чомусь стався».

Водночас Данілов пояснив, що бізнес Медведчука «пішов вгору» після захоплення Криму та початку війни на Донбасі.

«Після того, як Російська Федерація здійснила акт агресії — захопила Крим, почала війну на території Донецької таЛуганської областей, раптово бізнес кума Путіна йде вгору в Україні — це нонсенс. Неприпустимі речі», — наголосив секретар РНБО.