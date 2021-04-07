У Держдепі заявили, що обговорюють можливість бойкоту зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

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США обговорюють із союзниками і партнерами питання про спільний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Про це повідомляє Financial Times.

На брифінгу речника Держдепу Неда Прайса запитали, чи проводять Штати консультації із союзниками та чи обговорюють питання про якийсь спільний бойкот Олімпіади.

«Це те, що ми, безумовно, хотіли б обговорити, і, безумовно, ми розуміємо, що скоординований підхід буде відповідати не тільки нашим інтересам, але й інтересам наших союзників і партнерів. Так що це — одне з питань, яке стоїть на порядку денному як зараз, так і в майбутньому», — відповів Прайс.

Він додав, що деякі західні країни запровадили санкції «проти тих, хто несе відповідальність за звірства в Сіньцзяні (Синьцзян-Уйгурський автономний район Китаю)».

«Тому ясно, що ми координуємо роботу по всіх цих спірних питаннях. Звичайно, пекінська Олімпіада — це та область, яку ми продовжимо обговорювати», — додав Прайс.

ХХІV зимові Олімпійські ігри проходитимуть з 4 до 20 лютого 2022 року в Пекіні. Столиця Китаю стане першим містом, яке приймало як літні, так і зимові Олімпійські ігри.

Правозахисні організації заявляють, що сотні тисяч уйгурів, казахів, представників народу хуейцзу та інших мусульманських меншин у Сіньцзяні відправили в табори перевиховання. Натомість у Китаї їх називають навчальними центрами. Правозахисники стверджують, що в таких установах примусово утримують до мільйона уйгурів та інших мусульман. Після звільнення з таборів уйгури продовжують перебувати під постійним наглядом, при цьому їхня свобода пересування суворо обмежена. За даними експертів, багатьох з них примушують працювати на підприємствах іноземних компаній.