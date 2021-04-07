У Бразилії вперше за добу понад 4 тисячі померлих від коронавірусу. А президент продовжує критикувати обмеження

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У Бразилії вперше за 24 години зареєстрували 4 195 смертей від коронавірусу. Загальна кількість загиблих у країні зараз майже 337 тисяч, поступаючись тільки США ( там понад 550 тисяч померлих). Про це повідомляє BBC.

У країні лікарні переповнені, а система охорони здоровʼя в багатьох штатах перебуває на межі колапсу, проте президент Жаїр Болсонару продовжує виступати проти будь-яких карантинів та обмежень, аби хоч якось стримати пандемію. За його словами, від локдаунів економіка постраждає сильніше, аніж від самого вірусу.

Виступаючи у вівторок, 6 квітня, перед прихильниками у президентській резиденції, він розкритикував карантинні заходи і припустив, що вони повʼязані з ожирінням і депресією. Водночас президент не став коментувати понад 4 тисячі смертей за добу. Сам же Болсонару вже перехворів коронавірусом. Під час хвороби його бачили на вулиці без маски і він не раз розмовляв з іншими людьми. Також він заявляв, що не буде вакцинуватись: «Під загрозою моє життя? Це моя проблема».

За даними Міністерства охорони здоровʼя, на сьогоднішній день у Бразилії зареєстровано понад 13 мільйонів випадків коронавірусу. У березні від COVID-19 померло близько 66 570 осіб, що на понад удвічі перевищує попередній місячний рекорд. Також за даними інституту охорони здоровʼя Fiocruz, у більшості штатів відділення інтенсивної терапії зайняті на понад 90% хворими на коронавірус. Кілька штатів повідомили про брак кисню і седативних засобів. Але, попри критичну ситуацію, деякі міста і штати все ж послаблюють карантини.

«Справа в тому, що наратив президента Жаїра Болсонару про боротьбу з ізоляцією переміг. Мерам і губернаторам політично заборонено посилювати карантини», — сказав Мігель Лаго, виконавчий директор Бразильського інституту досліджень політики охорони здоровʼя, який консультує чиновників охорони здоровʼя.

Щодо загалом вакцинації у країні, то у Бразилії імунізація розпочалась 17 січня. У країні дозволені дві вакцини — AstraZeneca та Sinovac. Станом на 2 квітня у Бразилії вакцинували понад 22 мільйони людей (5 млн з них отримали дві дози).

27 березня бразильські учені заявили, що винайшли власну вакцину від коронавірусу. Її назвали ButanVac. Випробування вакцини розпочнуться у квітні після того, як регулятор надасть відповідний дозвіл. Після цього на травень заплановане масове виробництво препарату. Учені зазначили, що випробування вакцини на тваринах були успішними. Вони також повідомляють, що, швидше за все, для вироблення імунітету вистачить однієї дози.